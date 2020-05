Genève

«Il est temps d'avoir un Africain à la tête de l'OMC»

Le Suisso-égyptien Hamid Mamdouh convoite le poste bientôt vacant de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce.

«L'Afrique n'a jamais occupé ce poste auparavant et il est temps, car toutes les autres régions ont occupé ce poste», estime Hamid Mamdouh, qui travaille pour le cabinet d'avocats américain King & Spalding à Genève.

Pas le seul candidat africain

L'Union africaine espérait choisir un candidat unique d'ici juillet, la période de désignation du prochain chef de l'OMC devant débuter en décembre. Mais l'annonce du départ anticipé de l'actuel patron de l'OMC, le Brésilien Roberto Azevedo, a pris tout le monde de court. Le sixième directeur général de l'OMC a annoncé à la mi-mai qu'il quitterait ses fonctions fin août, un an plus tôt que prévu, pour des raisons «familiales». Cette annonce a obligé l'OMC à accélérer le processus de désignation de son successeur, les candidats ayant du 8 juin au 8 juillet pour déposer leur dossier.

Déjà une longue expérience à l’OMC

Reste à savoir si les pays africains parviendront à s'entendre autour d'un candidat unique d'ici-là. D'autant que la Kényane Amina Mohamed, déjà candidate en 2012 et ancienne diplomate à Genève, semble vouloir aussi se lancer dans la course. En attendant, Hamid Mamdouh fait déjà campagne à Genève, faisant valoir sa longue expérience à l'OMC. Arrivé à Genève en 1985 en tant que négociateur commercial au sein du service diplomatique de l’Égypte, il a rejoint en 1990 le GATT, l'ancêtre de l'OMC, comme conseiller juridique puis assistant du directeur général adjoint.

Il a ensuite passé plus de 20 ans à l'OMC, comme Secrétaire du Conseil du commerce des services jusqu'en 2001, puis à la tête de la division Services et Investissement jusqu'en 2017. Il a rejoint en 2018 le cabinet d'avocats King & Spalding, et est également professeur invité au Centre d'études de droit commercial à l'Université Queen Mary de Londres.