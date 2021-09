Climat : «Il est temps de faire les choix judicieux», lance le pape aux jeunes

Dans une vidéo adressée à des centaines de jeunes réunis à Milan, le souverain pontife a encouragé la nouvelle génération à agir en commun, face au réchauffement climatique.

«On dit que vous êtes l’avenir, mais sur ces sujets, vous êtes le présent», a déclaré le pape François, dans sa vidéo. AFP

«Il est temps de faire les choix judicieux» pour la planète, a déclaré mercredi, le pape François, dans un message d’encouragement aux jeunes générations engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique.

«Surmonter la pauvreté énergétique»

«A travers des idées et des projets communs, des solutions peuvent être trouvées pour surmonter la pauvreté énergétique et placer le souci du bien commun au centre des politiques nationales et internationales, pour favoriser une production durable, l’économie circulaire et le partage des technologies appropriées», a-t-il déclaré dans ce message vidéo diffusé à 400 jeunes du monde entier réunis à Milan, pendant trois jours, pour élaborer leurs propositions pour le climat.

«Il est temps de faire les choix judicieux pour profiter des expériences acquises ces dernières années, pour rendre possible une culture de la solidarité, une culture du partage responsable», a-t-il ajouté.

S’adressant directement à ces jeunes générations, le souverain pontife les a encouragées à poursuivre «leur travail pour le bien de l’humanité»: «On dit que vous êtes l’avenir, mais sur ces sujets, vous êtes le présent. C’est vous qui façonnez l’avenir aujourd’hui, dans le présent».

«Défier le monde des adultes»

«Je voudrais vous remercier pour vos rêves et vos projets, pour vous préoccuper autant des relations humaines que de l’environnement. (...) Cette vision est capable de défier le monde des adultes, parce qu’elle révèle que vous êtes préparés non seulement pour l’action, mais aussi pour une écoute patiente, un dialogue constructif et une compréhension mutuelle», a-t-il encore déclaré.

«L’harmonie doit exister entre les peuples, les hommes et les femmes, et l’environnement. Nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas indifférents. Nous faisons partie de la même harmonie cosmique», a ajouté le pape François, les appelant à «combiner leurs efforts» pour créer une «humanité plus fraternelle» et pour répondre aux «changements historiques subis par l’humanité, encore plus évidents en raison de la pandémie».

Actions prioritaires à mener

Les 400 jeunes âgés de 15 à 29 ans, venus de près de 200 pays et sélectionnés par l’ONU parmi près de 9000 candidats, sont réunis jusqu’à jeudi, à Milan, pour élaborer leur vision commune de l’urgence climatique et des actions prioritaires à mener.

Leur déclaration sera soumise dans la foulée à une cinquantaine de ministres réunis pour préparer la cruciale conférence climat COP26, en novembre, à Glasgow.