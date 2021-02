«Il était environ 17h30, je rentrais du travail et là, surprise!» En empruntant une route en forêt non loin de chez elle, elle a aperçu un lynx. «Il était assis sur la route, tranquille, raconte cette habitante de Corgémont (BE). Il s’est retiré pour me laisser passer.» Si la jeune femme a l’habitude d’apercevoir des traces sur la neige en hiver, en six ans qu’elle vit dans le coin, c’est la première fois qu’elle arrive à voir l’animal. «De loin, j’ai d’abord cru que c’était un chien», ajoute-t-elle.