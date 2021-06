Canada : Une statue d’un architecte des pensionnats autochtones déboulonnée

À Toronto, la statue d’Egerton Ryerson a été renversée, après la découverte de 215 dépouilles d’enfants à proximité d’un pensionnat autochtone dans l’ouest du Canada.

La statue a été renversée à l’aide d’une corde attachée à une voiture, a précisé le témoin. Une vidéo du déboulonnement a été diffusée sur les réseaux sociaux. On peut y voir une corde accrochée au visage de la statue et entendre une voiture démarrer. Recouverte de graffitis et aspergée de peinture rouge, la statue gisait dimanche soir à quelques mètres de son piédestal. Plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées. Certains ont donné des coups de marteau sur le visage de la statue.