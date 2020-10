Crash d’hélico en Valais«Il était tellement en état d’hypothermie qu'il ne répondait pas»

Il a attendu les secours dans un froid glacial et en pleine nuit à 3000 mètres d’altitude. Giorgio O. un Italien a été retrouvé vivant après le crash de son hélicoptère près du Breithorn, dimanche. «C'est un coup de chance qu'il ait survécu plus de sept heures à moins quatre degrés», explique le spécialiste en sauvetage Anjan Truffer, guide de montagne et chef secouriste de Zermatt. Le deuxième occupant de l’appareil, Alfredo B. est décédé dans l’accident.

Les deux Italiens habitants de Brescia ont rejoint dimanche la station de Breuil-Cervinia (dans le Val d’Aoste) pour skier dans la région de Cime Bianche Laghi. L’accident s’est produit en fin d’après-midi, lorsqu’ils ont voulu rentrer chez eux à bord de l’appareil, un Robinson R44.

«Cela a pris beaucoup de temps» Anjan Truffer,

L'opération de sauvetage s'est avérée très ardue. Les secouristes italiens ont repéré les victimes grâce à un signal GPS. Mais «les localiser était difficile car il y avait du brouillard». Alerté vers 19h45, Air Zermatt a immédiatement entamé un vol de recherche aidé par un Super Puma de l’armée suisse.

Mais en raison de l’obscurité, du vent et du brouillard, c’est finalement par voie terrestre, à pied et en motoneige, que les secours italo-suisses sont partis à la recherche de l’appareil. «C'était très difficile car le manteau neigeux était profond et le brouillard épais. Cela a pris beaucoup de temps pour accéder sur le site du crash», raconte Anjan Truffer. Ce n’est ainsi que vers 23 heures que les secouristes ont atteint les lieux.

Dans l’épave, ils ont découvert le corps d’Alfredo B. qui n’a pas survécu à l’accident. Mais, à leur grande surprise, les sauveteurs ont retrouvé Giorgio O. ,vivant, à quelques encablures de l’épave de l’appareil. «Il était conscient, mais tellement en hypothermie qu'il n'était plus vraiment réactif et ne pouvait plus parler». L'Italien est un véritable miraculé: sa température corporelle n'était que de 31 degrés. Les services d'urgence ont donné les premiers soins au blessé qui a ensuite été héliporté à l’hôpital de Berne. Il s’y trouve toujours dans un état grave.