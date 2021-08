Stephen Amell en avait marre de la série Arrow

Avec la série de superhéros, Stephen Amell est devenu un des acteurs stars du petit écran. Après huit ans et 170 épisodes, il a raccroché son costume pour se lancer dans «Heels». Le programme est inspiré des compétitions de catch et montre les coulisses et la vie des catcheurs hors du ring.

J’ai hésité avant d’accepter «Heels», mais tout est fait pour me plaire. La série suit deux frères qui sont des catcheurs et des rivaux sur le ring. J’incarne l’aîné, Jack, qui est un méchant alors que son frère Ace est un héros dans l’univers du catch.

Il n’y a pas que l’entraînement physique. Il faut savoir réaliser des figures acrobatiques, prendre des coups et préparer des chorégraphies. Un jour, j’ai réussi une figure à la première prise. Perfectionniste, j’ai demandé à la refaire. Je me suis blessé aux vertèbres. Je dois me modérer et ne pas me donner à 200% si ce n’est pas nécessaire.