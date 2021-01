Louie Barry a vécu des débuts de rêve avec Aston Villa. Le jeune avant-centre anglais (17 ans) disputait son premier match professionnel face à Liverpool en Coupe d’Angleterre, vendredi. Aligné d’entrée, il est allé au bout des 90 minutes et s’est illustré par un but à la 41e. Sa prestation n’est pas passée inaperçue et lui a même valu les louanges de l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, qui l’a qualifié de «petit Jamie Vardy».