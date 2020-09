La police cantonale genevoise a mis fin jeudi matin à la cavale d’un jeune homme suspecté du meurtre de sa petite amie. Janner J.O., 29 ans, a été arrêté à la gare Cornavin alors qu’il tentait de fuir la Suisse. «Après un échange d’informations entre la Police nationale (ndlr: espagnole) et les autorités suisses, il a été possible de vérifier le sort du fugitif à Genève (Suisse) et son intention de quitter le territoire suisse en train», peut-on lire sur le site La Razon.