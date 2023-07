Panayotis Pascot révèle son homosexualité à travers un livre

À seulement 24 ans, Panayotis Pascot a déjà un parcours professionnel impressionnant. Après ses débuts sur YouTube où il publiait des interviews d’artistes, le jeune homme a été chroniqueur dans «Le Petit Journal», sur Canal +, puis dans «Quotidien», sur TMC, jusqu’en 2017 . Le Français s’est ensuite lancé dans l’humour avec son premier spectacle, «Presque», à la fois touchant et désopilant dans lequel il se livre sur ses relations amoureuses, son enfance et ses débuts à la télévision.

Alors qu’il reviendra sur Canal+ en septembre 2023 dans une émission adaptée du jeu de société «Les Loups-Garous de Thiercelieux», aux côtés de Fary, Panayotis va sortir son premier récit autobiographique intitulé «La prochaine fois que tu mordras la poussière», disponible dès le 23 août 2023. Ravi, son auteur a annoncé la nouvelle à ses fans mardi 4 juillet 2023 sur Instagram. «Il y a 4 ans je commençais à écrire sur des thèmes qui me sont chers. Et au fil des insomnies, ces lignes se sont transformées en un livre. Il sort dans moins de deux mois. Il est dans la continuité du spectacle, mais aborde des sujets plus intimes. J’en suis fier autant qu’il me fait peur. Et dans deux mois, il ne sera plus à moi», a-t-il écrit.