Covid à Genève - «Il existe de nombreux vaccino-enthousiastes»

Un nouveau centre de vaccination a ouvert ses portes, lundi, à Palexpo. Marvin Ancian

«Les 45 ans et plus se sont très fortement inscrits, s’est réjouie vendredi, la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi. Toutes les personnes de moins de 45 ans se sont également beaucoup mobilisées et inscrites. Il existe de nombreux vaccino-enthousiastes.» Lors du point presse sanitaire, la responsable a jugé que la vaccination avançait de manière performante à Genève, depuis l’ouverture du nouveau centre de vaccination à Palexpo, lundi. Il y a environ 4000 vaccinations par jour et plus de 203'000 inscriptions depuis le début de la campagne. La barre des 100'000 personnes ayant reçu une première dose a été franchie.

Retour de voyage: pas d’exemption de quarantaine

«Lorsqu’une personne revient de voyage, il y a un risque d’importation et de transmission de nouveaux variants en Suisse. Il faut absolument éviter cela», a de son côté expliqué la médecin cantonale Aglaé Tardin. C’est la raison pour laquelle, «même vaccinés, ceux qui étaient dans un pays à risque devront se soumettre à une quarantaine». Depuis l’annonce de l’Office fédérale de la santé publique (OFSP) d’exempter de quarantaine les personnes vaccinées durant six mois, la question des voyages restait une zone d’ombre. «La quarantaine est évitée uniquement dans la situation des contacts étroits avec une personne malade».

Déjà testé positif: que faire?

Les autorités sanitaires ont également apporté des précisions quant à la procédure à suivre pour les personnes qui ont déjà contractée le virus. Depuis mercredi, l’OFSP recommande d’attendre six mois et non plus trois, avant de se faire vacciner. Une dose est jugée suffisante. Toutefois, lors de l’inscription à la vaccination à Genève, deux rendez-vous sont fixés d’emblée pour tout le monde. «Si une personne a déjà eu le Covid, c’est à elle d’appeler le centre de vaccination pour le lui indiquer, repousser le moment de l’injection si besoin et annuler la seconde dose. C’est de la responsabilité de chacun», a expliqué la pharmacienne cantonale. L’information transmise au centre est entièrement basée sur la confiance, aucun document ne doit être présenté.

Elle rappelle que le temps d’attente de six mois et la dose unique pour les personnes testées positives restent des recommandations et non des obligations. «Ce n'est pas contre-indiqué de se faire vacciner après trois mois. La population garde sa liberté de choix.»