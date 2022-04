Santé : Il existe des virus qui pourraient sauver des millions de vies

La Géorgie est à l’avant-garde de la recherche sur les bactériophages, des mangeurs de bactéries qui sont désormais utilisés sur certains cas médicaux difficiles.

Alors que nous vivons une pandémie qui a déjà tué des millions de personnes dans le monde, il est surprenant de savoir qu’un certain type de virus, les bactériophages, pourrait sauver tout autant de vies.

Oubliés au profit des antibios

L’homme qui a le plus contribué à leur développement, le scientifique géorgien George Eliava, a été exécuté en 1937 sur ordre d’un autre Géorgien, Lavrenti Beria, homme de main de Staline et chef de sa police secrète.

Eliava avait travaillé à l’Institut Pasteur de Paris avec le microbiologiste franco-canadien Felix d’Herelle, l’un des deux hommes à qui l’on attribue la découverte des phages, et avait persuadé Staline de l’inviter à Tbilissi en 1934.

Surconsommation d’antibios, point culminant dans 30 ans

L’Organisation mondiale de la santé ayant déclaré la résistance aux antimicrobiens cause sanitaire mondiale, les phages, qui peuvent cibler les bactéries tout en laissant les cellules humaines intactes, font un retour en force.

Selon une étude récente, les superbactéries pourraient tuer jusqu’à dix millions de personnes par an lorsque la résistance antimicrobienne, due à la surconsommation d’antibiotiques, atteindra son point culminant, qui pourrait survenir d’ici 30 ans.

«Entraînés» pour tuer

«Nous produisons six phages standard qui ont un large spectre d’utilisation et peuvent guérir de multiples maladies infectieuses», assure Lia Nadareishvili, médecin de l’institut Eliava.

Toutefois, chez 10 à 15% des patients, les phages standards ne fonctionnent pas et «nous devons trouver des phages capables de tuer la souche bactérienne concernée», précise-t-elle.

Les phages adaptés aux infections rares peuvent être sélectionnés dans l’immense collection de l’institut, la plus riche du monde, ou être trouvés dans les eaux usées, les eaux polluées ou les sols, explique Mme Kutateladze.

L’institut peut même «entraîner» les phages afin qu’ils «puissent tuer de plus en plus de bactéries nuisibles différentes». «C’est une thérapie bon marché et facilement accessible», selon elle.