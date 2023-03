santé: Il existe une heure de coucher idéale

Si vous avez du mal à vous réveiller le matin , même en ayant dormi 8 heures, le problème vient peut-être de votre routine du coucher . En effet, l’heure à laquelle on se met au lit influencerait la qualité du sommeil. Une étude, sortie en 2021 et réalisée par la Société Européenne de Cardiologie, montre qu’il existe un horaire idéal à respecter lorsque l’on va se coucher.

Se coucher entre 22 h et 23 h

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé le sommeil de 103 712 participants adultes pendant une semaine et mis en lumière une corrélation entre l’heure de coucher et des maladies cardiovasculaires. Ils ont ainsi montré qu’il existe un horaire idéal pour que le sommeil soit vraiment réparateur: entre 22 h et 23 h. Les experts ont montré que se coucher durant cette tranche horaire réduit le risque de développer un accident cardiaque, en particulier chez les femmes. «L’incidence la plus élevée de maladies cardiovasculaires a été observée chez les participants dont l’horaire de sommeil était supérieur à minuit», écrivent-ils. Le risque diminue avec des horaires de sommeil plus précoces, «avant d’augmenter à nouveau avec des horaires de sommeil inférieurs à 22 heures.»