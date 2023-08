Plage: La solution pour enlever le sable mouillé sans douleur

Les vacances à la mer restent parmi les préférées des vacanciers. Voici cinq astuces pour se simplifier la vie et profiter au maximum de sa virée à la plage.

Une housse de matelas à la place des linges

Pas envie d’avoir du sable partout sur votre serviette de bain? Pas de problème si vous utilisez une housse de matelas. Avec quelques sacs et seaux pour la tenir, celle-ci permet de délimiter un espace sur la plage.

Du talc pour enlever le sable mouillé

Que c’est désagréable, le sable qui colle après la baignade. L’astuce? Utiliser du talc ou de la farine, plus doux pour la peau, pour s’en débarrasser sans douleur ni rougeur.

Du vinaigre contre les piqûres de méduses

À la plage, on n’a pas forcément une trousse de pharmacie entière avec soi. En cas de piqûre de méduse, les mamans sur TikTok ne jurent que par le vinaigre, qui permet de nettoyer la blessure et de soulager la zone avant d’appliquer du désinfectant.

Un panier percé à la place du sac

Pas envie de ramener du sable dans la voiture? De nombreuses internautes utilisent un panier pour ranger leurs affaires de plage. Il suffit de le secouer pour se débarrasser du sable et le tour est joué!

Un sac de congélation pour ranger ses valeurs

Pour éviter de se faire voler porte-monnaie, smartphone ou clés, c’est le sac de congélation qui est le plus pratique. Après l’avoir rempli de ses objets de valeur et de l’avoir bien refermé, il est ensuite enfoui sous le sable, près de son linge. Ni vu ni connu. Certains internautes utilisent aussi des couches (propres), dans le même but.