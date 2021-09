États-Unis : Il existerait une autre sextape de Ray J et Kim Kardashian

Un célèbre manager de rappeurs affirme qu’il détient une vidéo inédite d’une partie de jambes en l’air des deux artistes.

En 2007, la popularité de Kim Kardashian avait explosé après qu’une sextape tournée cinq ans plus tôt avec son petit ami avait été diffusée sur la Toile. Selon Wack 100, célèbre manager de rappeurs qui s’est occupé de la carrière de Ray J, un autre enregistrement de câlins, «plus long et plus visuel», entre les deux artistes existe.