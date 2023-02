Ashton Kutcher explique son problème avec Reese Witherspoon

Ashton Kutcher : Il explique son problème avec Reese Witherspoon

L’acteur Ashton Kutcher, qui est aussi un spécialiste de la course de fond, a fait le buzz en posant maladroitement avec Reese Witherspoon sur le tapis rouge de la première de leur film «Your Place or Mine», le 2 février 2023 au Fox Theatre à Los Angeles, en Californie. Cinq jours plus tard, il a expliqué son étrange comportement dans le podcast «Chicks in the Office».