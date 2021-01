Do-it-yourself : Il fabrique son propre kit d’entraînement Mario Kart

Pour agrémenter ses parties d’efforts physiques, le bidouilleur Mike Choi a adapté les accessoires de la console Switch à un vélo de fitness en carton.



Autoproclamé «hacker matériel», Mike Choi a fait une belle démonstration de son savoir-faire. Se disant vite lassé par les jeux de fitness proposés avec la Switch de Nintendo, il voulait montrer comment on pouvait utiliser autrement la console et ses accessoires. Il s’est construit un kit d’entraînement complet pour faire de l’exercice tout en jouant. Il s’est appuyé sur un robot (TAPBO), des accessoires Joy-Con et Ring-Con de la console Switch et sur du carton pour en faire le vélo, son Bike-Con. Le module robotisé active les boutons Joy-Con lorsqu’il reçoit des signaux à la fois du cerceau Ring-Con et du vélo. Un capteur sur le vélo détermine quand la vitesse grimpe au-dessus du seuil nécessaire. Mike Choi a fait la démonstration avec les jeux Mario Kart et Super Smash Bros.