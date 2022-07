Canicule : Il faisait encore 30 degrés à Lausanne à minuit, «du jamais vu»

La nuit dernière, certaines régions de Suisse ne se sont pas rafraîchies. C’est à Lausanne, Sion, Genève et Neuchâtel, que les habitants ont le plus sué.

Mardi soir, la nuit a été chaude, très chaude. En particulier en Suisse romande et à Lausanne où MeteoNews a mesuré un bon 30 degrés à minuit. «Du jamais vu, y compris durant les canicules de 2019, 2018, 2015 et également devant août 2003», s’exclame le service météo. A la même heure, on mesurait 29 °C à Sion et 28 °C à Genève et 27 °C à Neuchâtel. Le mercure est passé juste sous la barre des 20 degrés au milieu de la nuit à Zermatt, à 1600 mètres d’altitude.