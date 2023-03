Guerre en Ukraine : «Il faisait froid et sombre, mais nous avons vaincu la terreur hivernale»

L’Ukraine s’est félicitée mercredi d’avoir «vaincu la terreur hivernale» des bombardements massifs russes qui ont plongé des millions de personnes dans le froid et le noir.

«Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables», a lancé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. «L’Ukraine a vaincu la terreur hivernale», a-t-il ajouté, un peu plus d’un an après le lancement de l’invasion russe. Il a estimé que l’Union européenne avait «également gagné» car elle «n’a pas gelé sans le gaz russe», visé par des sanctions. Moscou, qui était l’un des principaux fournisseurs de l’Europe, avait relayé des prédictions catastrophistes en cas de coupures des approvisionnements.