Lucerne : Il faisait passer pour neuves des voitures accidentées

Un Serbe a grugé de nombreux clients en leur vendant des véhicules qui avaient déjà roulé et qui avaient même subi des chocs.

Le Ministère public de Lucerne a bouclé son enquête contre un homme de 38 ans originaire de Serbie. Il est notamment accusé d’avoir vendu au moins 66 véhicules accidentés entre décembre 2015 et mai 2017 en faisant croire qu’elles étaient neuves. Au total, les victimes ont versé environ 1,6 million de francs à l’accusé ou à sa société, sur la base de ces fausses déclarations.

Si les clients avaient su que les voitures étaient accidentées, ou pas en état, ils ne les auraient pas achetées ou alors à un prix bien inférieur. Le Ministère public a requis une peine de prison de 3 ans et 10 mois ferme et une amende de 90 jours-amendes à 90 francs, avec sursis. En outre, l’accusation demande une expulsion de Suisse.

Le Ministère public, qui indique que l’accusé a agi en toute connaissance de cause, a transmis le dossier au tribunal pénal. La date du procès n’est pas encore connue. L’accusé est inculpé de fraude commerciale. Il est également accusé de blanchiment d’argent commercial, de faillite frauduleuse et de fraude à la saisie, de gestion déloyale et de défaut de tenue de comptabilité.