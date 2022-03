«JE N’AURAIS JAMAIS IMAGINE» – Il fait 10’000 km pour fabriquer des cocktails Molotov en Ukraine

«JE N’AURAIS JAMAIS IMAGINÉ» : Il fait 10’000 km pour fabriquer des cocktails Molotov en Ukraine

Un député régional brésilien a annoncé qu’il se trouvait en Ukraine, pour fabriquer des cocktails Molotov et les fournir à l’armée de ce pays afin de faire face à l’invasion russe.

Un député régional brésilien a annoncé qu’il se trouvait en Ukraine pour fabriquer des cocktails Molotov et les fournir à l’armée de ce pays afin de faire face à l’invasion russe. «Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je fabriquerais des cocktails Molotov pour l’armée ukrainienne», a déclaré Arthur do Val, député de l’Etat de Sao Paulo, dans une vidéo sur Instagram.

Ce message publié jeudi soir est illustré d’une photo de lui, assis sur le sol, aux côtés de dizaines de caisses remplies de bouteilles de verre. Un assistant parlementaire du député a confirmé à l’AFP qu’Arthur do Val se trouvait bien en Ukraine et qu’il devait rentrer au Brésil ce week-end.

«Nous avons fabriqué plein de cocktails Molotov. Dans le local où nous étions, il y en avait plus de 75’000», a précisé le député dans une vidéo également publiée sur Instagram et filmée à la frontière entre l’Ukraine et la Slovaquie.