Zurich

Il fait chanter un restaurateur avec une vidéo choc

Un inconnu menace de nuire à la réputation d’un patron de restaurant si celui-ci ne lui verse pas 20’000 francs.

Les images donnent clairement la nausée: dans une vidéo publiée début avril sur YouTube, on voit quelqu’un nettoyer les toilettes d’un restaurant zurichois avec une brosse, puis utiliser cette même brosser pour touiller la sauce à salade servie aux clients. Sur les images, on voit dans quel établissement la scène répugnante a été filmée.

Le but de cet enregistrement est de faire chanter le restaurateur. Interrogé, le patron confirme: «On me demande de payer 3 bitcoins pour que la vidéo disparaisse du web», explique A.N.* Si le Zurichois ne verse pas l’équivalent de 19’800 francs, le maître-chanteur menace de répandre encore davantage les images sur le Net afin de nuire à sa réputation.