Saint-Maurice (VS) - Il fait de son jardin un havre de paix pour hérissons

Le Bas-Valaisan a investi 15 000 francs – une somme couverte à 20% par la vente de différentes objets de sa création – pour aménager un bout de sa parcelle en sanctuaire. Attention, il ne s’agit pas d’un grand carré formé de sépultures. Il faut davantage comprendre le mot «sanctuaire» comme un lieu de recueillement où la vie s’écoule paisiblement. «Ce grand jardin permet aux hérissons qui ne sont plus aptes à s’adapter à la vie extérieure, de vivre dans un enclos sécurisé et à s’y reproduire», résume-t-il. Afin de rendre le lieu agréable, Guillaume Barman a planté des arbustes et installé plusieurs mini-cabanes. «Prochainement, je créerai un biotope sec et développerai les aspects faune et la flore», ajoute-t-il. Le Valaisan propose aux classes intéressées de venir découvrir son enclos pas comme les autres.