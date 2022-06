Canicule en Suisse : Il fait déjà très chaud, mais le pire reste à venir

Le thermomètre devrait s’emballer ce week-end sur l’ouest du pays, alors qu’un record vient de tomber au sud des Alpes.

La Suisse romande n’est pas en reste. Et avec le renforcement de l’anticyclone sous nos latitudes, de l’air continental tropical de plus en plus chaud va affluer sur l’ouest du pays, explique l’agence sur son site. Des températures maximales oscillant entre 34 et 37 °C sont attendues en plaine. De quoi faire vaciller le record national de 36,9 °C, qui date de juin 1947. A noter qu’on se retrouve quand même encore loin du record absolu, lorsque le thermomètre avait affiché 41,5 °C durant l’été 2003 à Grono (GR).