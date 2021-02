Chine : Il fait des abdos sur un poteau électrique, c’est la panne

Un homme s’est suspendu dans le vide à dix mètres du sol pour faire des abdominaux près de Chengdu. La compagnie locale d’électricité a dû couper le courant. Le «gymaste» a été arrêté.

L’homme, dont le nom n’a pas été révélé, s’en est miraculeusement sorti indemne et a été arrêté par la police. Ses motivations n’étaient pas connues. L’incident a été immortalisé en vidéo et la scène diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre un homme sur le dos, suspendu dans le vide à environ dix mètres du sol. Les pieds agrippés au poteau électrique, il multiplie les redressements de bassin à la force des abdominaux. La presse locale a mis en garde contre toute tentation de reproduire un tel «comportement dangereux».

Le buzz sur Weibo

Pour des raisons de sécurité, la compagnie locale d’électricité a dû couper le courant et des dizaines de milliers de foyers en ont subi les conséquences, a indiqué le Quotidien du peuple. Le sujet était largement évoqué mardi sur le réseau social Weibo - équivalent en Chine de Twitter où la plateforme américaine est interdite - et totalisait plus de 1,7 million de vues.