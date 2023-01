Economie d’énergie: Il fait frisquet dans les bureaux des CFF, de La Poste et de la Confédération

Économie d’énergie : Il fait frisquet dans les bureaux des CFF, de La Poste et de la Confédération

Un collaborateur des CFF cité par la «SonntagsZeitung» rapporte qu’il fait actuellement si froid dans ses bureaux que de nombreux employés gardent leur veste. Ce témoin a l’impression que la température dans les locaux où il travaille est réglée encore plus bas que les recommandations actuelles de la Confédération.

Adaptation en cas de besoin

Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF, affirme que l’entreprise «respecte les recommandations de la Confédération», dont fait partie l’abaissement de la température dans les trains et les bureaux à «20 degrés en principe». D’après la responsable, la moitié des collaborateurs soutiennent ces mesures alors que les autres souhaiteraient qu’on monte de quelques crans le réglage des radiateurs.

«Si les températures devaient être trop basses sur un site, les CFF les vérifieraient en fonction des réactions des collaborateurs et les adapteraient le cas échéant», précise-t-elle. À La Poste et à la Confédération, les mesures d’économie sont aussi respectées. Des fonctionnaires et des employés se sont déjà plaints de cette situation, selon la presse dominicale.