Il fait le buzz avec un ticket de parking à plus de 13’000 francs

Un snowboardeur des Grisons a partagé sur Instagram une vidéo d’un automate de stationnement affichant une somme exorbitante. Il aurait garé sa voiture de mi-juillet à fin octobre dans le parking du Stenna Center à Flims (GR). Au final, une douloureuse facture de 13’348 fr. «C’est ce qui arrive quand on se gare au mauvais endroit au Flims Stenna Center pendant trois mois d’affilée», a indiqué l’internaute. La vidéo est devenue virale (plus de 1,6 million de vues) et beaucoup de gens s’interrogent sur les frais de stationnement, qui paraissent démesurés.