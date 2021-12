Australie : Il fait livrer pour 1130 dollars de desserts au travail de son papa

Un enfant de 4 ans s’est servi du téléphone de son père pour laisser libre cours à sa gourmandise, lundi à Sydney.

Ce n’est qu’au moment où sa femme l’a appelé que Kris a compris qu’il y avait un petit problème: son fils avait commandé une quantité astronomique de glaces en tous genres via l’application Uber Eats. «D’abord, j’ai cru que la facture était de 139 dollars australiens. Puis, j’ai regardé plus attentivement et elle était de 1139 dollars (ndlr: 750 francs). Nous avons failli avoir une crise cardiaque», raconte-t-il au «Guardian». En passant en revue cette commande longue comme le bras, Kris a compté environ 99 douceurs. «Il m’avait carrément dit qu’il avait commandé un gâteau d’anniversaire pour lui-même, et je ne l’avais pas cru», s’amuse l’Australien.