Genève : Il fait mine d’aider une nonagénaire, puis la dépouille

Un sans domicile fixe a été appréhendé jeudi, pour le vol du porte-monnaie d’une aînée, à Carouge (GE).

Son comportement suspect, fait d’allers et retours et de regards insistants sur les personnes âgées qui passaient, a éveillé les soupçons de la police de proximité. Un homme, âgé de 57 ans, originaire du Maroc et sans domicile fixe, a été appréhendé jeudi , en fin de matinée , à Carouge, indique la police cantonale genevoise. Il a été observé en train d’aider une femme âgée de 91 ans à ouv r ir la porte d’un immeuble si t ué au boulevard des Promenades. A plusieurs reprises, l’individu a touché la veste de l’aînée, ainsi que son déambulateur.