Depuis la fermeture des commerces non essentiels en Suisse, le 18 janvier, l’assortiment de certains magasins a été réduit. Ainsi, un patron de sex-shop situé dans la vieille ville de Berne n’est autorisé à vendre que des préservatifs et des lubrifiants. Mais pas de gadgets sexuels. Lorsqu’un client lui a dit que Migros vendait encore des vibromasseurs dans son rayon pharmacie, il a vu rouge. Il est allé vérifier lui-même et, renseignement pris auprès d’un responsable, on lui a dit que les jouets sexuels ne figuraient pas dans la liste des objets interdits à la vente actuellement.