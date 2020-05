Météo

Il fait plus chaud que la moyenne depuis 1 an

Depuis juin 2019, tous les mois écoulés ont été plus chauds que la normale. Une telle série est une première depuis le début des mesures, en 1864.

Difficile de nier les effets du réchauffement climatique devant de tels chiffres: avec le beau mois de mai qui s’achève, cela fait maintenant 12 mois d’affilée que la température dépasse la norme, calculée entre 1981 et 2018, annonce MeteoSuisse sur son blog. En moyenne, il a fait 2,1 degrés de plus pendant une année complète; une telle série ne s’est encore jamais produite depuis le début des relevés. La dernière situation du genre s’est produit en 2018, lorsque 9 mois d’affilée avaient été plus chauds que la moyenne. Avant cela, jamais la norme n’avait été dépassée d’autant et pendant aussi longtemps.