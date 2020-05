Canton de Zoug

Il fait son jogging sur la bande d'arrêt d'urgence

Le joggeur, un étudiant étranger, a déclaré aux policiers zougois que dans son pays cette pratique était courante et autorisée.

La police a pu intercepter le joggeur et l'évacuer de l'autoroute.

La police zougoise a dû mettre fin à la séance de jogging insolite et dangereuse d'un homme de 31 ans. Le coureur s'entraînait mercredi soir sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A4, entre Rotkreuz (ZG) et Küssnacht am Rigi (SZ).