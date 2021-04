Bad buzz : Il fait sourire les victimes des Khmers rouges après leur mort

Un artiste irlandais a provoqué dimanche un tollé après avoir photoshopé des clichés de Cambodgiens morts dans le génocide.

Des Cambodgiens qui ont perdu des proches dans le génocide perpétré par les Khmers rouges se sont indignés dimanche du choix fait par un artiste irlandais d’ajouter des sourires à des photos en noir et blanc de victimes du régime sanguinaire.

Installée le 17 avril 1975, la dictature maoïste des Khmers Rouges, dirigée par Pol Pot, est tombée le 7 janvier 1979 sous les chars du Vietnam socialiste. Entre-temps, quelque deux millions de personnes, soit environ un quart de la population, sont mortes d’épuisement, de famine, de maladie ou à la suite de tortures et d’exécutions au «Kampuchéa démocratique».

Torrent de critiques

Norng Chan Phal, un survivant de S-21 âgé de 52 ans et qui a perdu ses parents dans cette prison, a qualifié le projet d’«insulte aux victimes des Khmers rouges».

«Aucune des victimes n’a jamais été heureuse»

Pour le ministère cambodgien de la Culture, la manipulation des images effectuée par Matt Loughrey «affecte gravement la dignité des victimes» et la réalité de l’histoire du Cambodge.

Le projet viole en outre les droits du Musée du génocide Tuol Sleng, propriétaire et gardien des photographies, ajoute dans un communiqué le ministère qui a demandé à Matt Loughrey et Vice de retirer les images photoshopées sous peine d’une action «devant la justice (tant nationale qu’internationale).

Le député Hun Many, fils cadet du Premier ministre cambodgien Hun Sen, s’est dit choqué, écrivant sur Facebook que «cela montre clairement que ces individus, notamment étrangers, ne comprennent pas la douloureuse tragédie du Cambodge et en particulier des victimes qui ont souffert de la torture et des assassinats à la prison de Tuol Sleng».