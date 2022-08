Genève: Il fait trop chaud, des ouvriers auront congé les après-midi

Conditions infernales

La santé avant tout

Unia a aussi pointé du doigt les autorités cantonales qui auraient «mis la pression sur la société pour que les travaux ne prennent pas de retard» eu égard à l’importance de l’avenue en termes de mobilité. Contactée, l’entreprise Perrin, qui pilote le chantier, s’inscrit en faux: «Nous appliquons les directives, les ouvriers ont de quoi boire, ils peuvent faire des pauses et ont à disposition un local climatisé». Du côté des départements cantonal des infrastructures et municipal de l’aménagement, on assure que la santé des ouvriers passe avant les délais et qu’il ne saurait être question de mettre une quelconque pression.