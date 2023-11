Il fait une crise cardiaque dans un resto où quatre médecins mangeaient

Voilà ce qu’on appelle «avoir de la chance dans son malheur». Eddy Montero était de passage à Orlando (Floride) pour rendre visite à ses filles et rencontrer pour la première fois un de ses petits-enfants, jeudi dernier. Tout ce petit monde était attablé dans un restaurant quand l’heureux grand-papa s’est effondré et a vu «sa vie défiler devant lui». Par un improbable coup du destin, il se trouve que pas moins de quatre médecins étaient en train de terminer leur repas à une table voisine. Le Dr Nicole Brenner et trois de ses internes se sont précipités pour porter secours à Eddy.