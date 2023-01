Saint-Gall : Il fait une sieste sur la bande d’arrêt d’urgence et ça lui coûte cher

Ivre et trop fatigué pour conduire, un homme a été surpris en train de piquer un petit somme sur l’autoroute A13 fin novembre. La justice vient de le juger et l’amende est salée.

Surprise un samedi matin de novembre dernier sur l’autoroute A13 dans le canton de St Gall. La police a en effet découvert sur la bande d’arrêt d’urgence une voiture à l’arrêt, moteur en marche et feux de détresse allumés. À l’intérieur, un homme assis au volant dormait paisiblement.

Interrogé, ce quadragénaire de 48 ans a expliqué qu’il s’était rendu la veille à une fête de Noël et qu’il avait bu de la bière, selon l’acte d’accusation du Ministère public saint-gallois. Fatigué, il s’était alors reposé quelques heures avant de prendre le volant pour rentrer. Il s’était donc mis en route à 5h du matin. Mais comme il se sentait toujours très fatigué après avoir parcouru 30 km, il avait décidé de piquer un petit somme sur la bande d’arrêt d’urgence.

Plus de 1 pour mille d’alcool

L’homme a déclaré à la justice qu’il ne savait pas que la bande d’arrêt d’urgence n’était pas faite également pour les siestes improvisées. Manque de bol, il n’a pas vu non plus qu’une aire de repos était annoncée à peine 1 km plus loin. Ce qui s’explique sans doute par son taux d'alcool dans le sang supérieur à 1 pour mille, au moment de son réveil par les agents…