Inde: Il fait vider 2 millions de litres d’eau pour repêcher son téléphone

De quoi irriguer 600 hectares

Accusé d’avoir abusé de sa fonction, Rajeah Vishwas a été suspendu le temps de l’enquête. «L’eau est une ressource essentielle, et on ne peut pas la gaspiller ainsi», a estimé Priyanka Shukla Water, fonctionnaire du district de Kanker. L’inspecteur s’est défendu en expliquant que son téléphone contenait des données sensibles et que de toute façon, l’eau drainée n’était pas utilisable, car elle venait de la section de débordement du barrage. Pour la petite histoire, le fonctionnaire a pu récupérer son portable, mais celui-ci n’était plus en état de marche…