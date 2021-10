France : «Il fallait que je tue mon épouse et que je me tue»

Devant la Cour d’assises des Yvelines, où il est jugé pour l’assassinat de son ex-femme, Jean J. a expliqué mardi, avec une froideur d’expert, avoir voulu «annihiler» leur séparation.

«Il fallait que je mette fin à ça, et pour mettre fin à ça, il fallait que je tue mon épouse et que je me tue», développe l’homme de 50 ans, vêtu d’une veste sombre et d’une chemise claire.