iPhone: Il faudra attendre pour Touch ID sous l’écran

iPhone : Il faudra attendre pour des capteurs biométriques sous l’écran

Introduit avec l’iPhone 5s en 2013, le lecteur d’empreintes digitales Touch ID n’a pas dit son dernier mot sur les mobiles d’Apple. Toujours présent sur le bouton principal sur la face avant de l’iPhone SE, dont la 3e génération a été lancée en mars 2022, il s’est déplacé sur certaines tablettes en intégrant le bouton marche/arrêt de l’iPad Air (4e génération) et de l’iPad mini (6e génération). Remplacé par le système de reconnaissance faciale Face ID sur les autres iPhone et iPad, il pourrait néanmoins faire son retour sur une future gamme d’iPhone standard.

Pas avant 2026

Selon l’utilisateur «yeux1122» du blog coréen Naver , dont les rumeurs sur de futurs produits Apple se sont déjà révélées fondées par le passé, la marque à la pomme a récemment «fait des progrès dans le développement de Touch ID intégré sous l’écran». Selon ce dernier rapport, le capteur d’empreintes sous l’écran pourrait arriver deux ou trois ans après qu’Apple aura intégré Face ID sous l’écran, technologie actuellement embarquée dans l’encoche, qu’elle soit dynamique, comme celle de l’iPhone 14, ou non. Cela veut dire qu’il faudrait attendre au plus tôt jusqu’en 2026 pour voir apparaître un écran intégrant Face ID et Touch ID sous sa surface, rapporte MacRumors.