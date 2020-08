Réseaux Sociaux Il faudra dire adieu à l’ancienne interface de Facebook

En septembre prochain, le réseau social forcera ses utilisateurs à adopter la nouvelle version de son site.

Les membres de Facebook n’auront plus le choix à la rentrée. Le réseau social a annoncé qu’à partir du mois de septembre l’ancienne version de son site internet ne pourra plus être affichée dans le navigateur. Elle sera remplacée par la nouvelle interface plus moderne et épurée qui avait été présentée il y a un peu plus d’un an lors de la conférence F8 de 2019.