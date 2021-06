Il faudra être préparé avant d’aller au Montreux Jazz

Montreux Jazz : Il faudra être préparé avant d’y aller

L’événement, qui s’ouvre le 2 juillet 2021, a présenté son plan de protection sanitaire dont voici le détail.

Le directeur du raout montreusien le répète à l’envi. «Il faut se préparer avant de venir à Montreux. On ne pourra pas y manger son kebab et boire sa bière comme d’habitude sur les quais.» Ce n’est pas pour rien que Mathieu Jaton martèle son message: en 2021, le Montreux Jazz Festival ne sera pas un festival habituel. Pour assister aux concerts payants (sur la scène du lac ainsi qu’au Petit Théâtre), il faudra obligatoirement être muni d’un Certificat Covid avec QR Code digital ou papier en plus de son billet. Les personnes entièrement vaccinées, guéries ou ayant subi un test PCR ou antigénique peuvent l’obtenir. Elles pourront alors se passer du masque dans les zones payantes.

Pour les zones gratuites en revanche, aucun Certificat Covid ne sera demandé. Ce qui implique que le festivalier devra obligatoirement réserver sa place via le site du Montreux Jazz Festival et porter le masque à l’intérieur lors de ses déplacements. Les workshops, showcases et autres DJ sets, ainsi que les zones de restauration intérieures et extérieures, sont concernés par ces restrictions. À noter que le visiteur réservera sa place pour une durée de 2 heures maximum, ceci afin «de ne pas trop frustrer les gens à cause de nos capacités réduites». Mais alors, pourquoi ne pas avoir appliqué le Certificat Covid sur tous les espaces, payants et gratuits (à l’image du festival de la Cité à Lausanne) pour une meilleure compréhension? «Parce que c’est la manière de faire depuis toujours du Montreux Jazz Festival de différencier ses lieux payants et gratuits. En outre, le Certificat Covid aurait pénalisé les terrasses des établissements publics (ndlr: le Montreux Palace notamment) dont les règles applicables en la matière ne sont pas les mêmes que pour les grandes manifestations comme nous», justifie Mathieu Jaton.