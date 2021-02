Football : Il faudra être riche pour boire de l’alcool au Mondial

Pour l’heure, seuls les spectateurs en loges seront autorisés à consommer des boissons alcoolisées au Qatar, l’été prochain.

Bière à 15 dollars

Lors d’une présentation commerciale, MATCH Hospitality a dévoilé son offre la plus premium mise en vente pour la Coupe du monde, à savoir la loge Pearl Lounge du stade de Lusail qui devrait accueillir le match d’ouverture et la finale du Mondial, et qui proposera «une sélection de champagne, des sommeliers et des spiritueux de qualité». Aucun prix n’a été communiqué.