Hockey - Il faudra être riche pour les matches du «monde d’après»…

Le championnat du monde de Riga se déroulera devant du public à partir de mardi, a annoncé le gouvernement letton vendredi . Les matches prévus dans l’Arena Riga (groupe B et principales finales) pourront accueillir 2660 spectateurs au maximum, tandis que ceux se tenant dans l’Olympic Sports Center (groupe A), dont le Suisse - Grande-Bretagne de mardi, à 11h15, devront se contenter de 1058 visiteurs , pas un de plus.

Ils ne pourront toutefois être que 2500, afin de respecter les mesures de distanciation sociale toujours de mise dans la Belle Province. Les fans de Carey Price et compagnie ne pourront pas acheter de boissons ou de nourriture. Ainsi, le Centre Bell ne devra pas engager trop d’employés pour laisser la place à un maximum de supporters. «On a décidé de suivre à la lettre les recommandations de la Santé publique et de garder ça à la plus simple expression», a résumé dans La Presse France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et cheffe des affaires commerciales de la franchise montréalaise.