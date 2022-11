Masters de tennis: Novak Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas

Ne vous fiez surtout pas au classement: le grand favori de ce Masters 2022 est seulement septième mondial et il s’appelle Novak Djokovic. Lundi soir, le champion de Wimbledon a envoyé un signal fort aux sept autres «Maîtres» de Turin en étouffant Stefanos Tsitsipas 6-4, 7-6. Ce n’est pas un hasard si «Djoko» n’a perdu qu’une seule fois depuis Roland-Garros (la finale de Bercy face à Rune). Même s’il ne finira pas l’année sur le trône de l’ATP, il est actuellement le meilleur joueur du monde. Et assez nettement.

Les années passent et le constat perdure. Novak Djokovic est capable de sortir des «starting-blocks» en indoor avec une intensité et une propreté sidérantes. Durant les trois premiers jeux, le Serbe a étalé une telle qualité de frappe que le court du Pala Alpitour semblait aller plus vite que lors des trois premiers matches de ce Masters. Appuis, plans de frappe, choix, tout était absolument parfait. Et le break empoché lors de ce moment de grâce allait naturellement porter «Nole» vers le gain de la manche initiale (6-4).