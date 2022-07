Neuchâtel : Il faudra injecter 55 millions pour rénover le collège du Mail

Le plus grand centre scolaire secondaire de Littoral neuchâtelois sera rénové dès 2025. D’importants travaux y seront réalisés durant quatre ans. Un premier devis pour les deux pyramides et le bâtiment les reliant affiche le montant de 42 millions.

Selon un rapport du comité scolaire de l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (Eoren), le collège du Mail, construit en 1964, «nécessite des interventions lourdes et urgentes». L’isolation de la toiture et des façades est obsolète et «l’étanchéité est en très mauvais état, générant des infiltrations d’eau fréquentes.»