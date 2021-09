Afghanistan : «Il faudra partir avant que les talibans ne nous tuent»

L’homosexualité et toutes les questions liées à la communauté LGBT+ restent un tabou absolu. Témoignage d’une jeune femme transgenre qui vit un enfer au quotidien.

Dans la très conservatrice société afghane, les personnes trans ne peuvent compter sur aucune forme de reconnaissance. L’homosexualité et toutes les questions liées à la communauté LGBT+ restent un tabou absolu. Sous le précédent régime, les relations sexuelles entre personnes de même sexe étaient «illégales», et la communauté LGBT+ s’exposait à des persécutions et discriminations constantes, dans l’accès aux soins comme au travail. Avec l’arrivée des talibans au pouvoir, la menace s’est aggravée. Ils prônent une interprétation stricte de la charia, la loi islamique. Sous leur précédent régime, entre 1996 et 2001, les relations homosexuelles étaient passibles de la peine de mort.