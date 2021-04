Suisse : Il faudra payer 8 francs si on est passible d’une poursuite

Les offices des poursuites pourront facturer un émolument de 8 francs, lorsqu’ils invitent les débiteurs à venir retirer un document.

L’enregistrement du retrait d’une poursuite et la radiation d’un acte de défaut de biens seront gratuits.

Si vous êtes passible d’une poursuite et que vous êtes convoqué dans un office des poursuites pour retirer des documents ad hoc, l’administration pourra vous facturer 8 francs dès le 1er janvier 2022, annonce le Conseil fédéral mercredi dans un communiqué. Il a pris ainsi pris acte des résultats de la consultation et approuvé la révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus dans le cadre de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).