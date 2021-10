Genève – Il faudra payer plus pour dépolluer l’ancienne caserne des Vernets

Genève : Il faudra payer plus pour dépolluer l’ancienne caserne

Le site des Vernets est davantage pollué que prévu. Les coûts supplémentaires seront à la charge du Canton.

A Genève, les sous-sols réservent parfois de mauvaises surprises. Après Artamis, plus contaminé que prévu, voici l’épisode des Vernets. Le site de l’ancienne caserne, qui doit accueillir plus d’un millier de logements, est plus pollué qu’estimé dans un premier temps, révèle la «Tribune de Genève». Les sondages effectués en 2014 ont été complétés en 2019. Les résultats montrent des volumes de terre contaminée plus importants qu’imaginés. Les premières mesures avaient permis d’intégrer la charge du nettoyage au plan financier des promoteurs immobiliers. Les coûts supplémentaires, en cas de nouvelles découvertes, devant être à la charge de l’Etat. Ce dernier a provisionné quelque 10 millions de francs à cet effet. La somme devrait être suffisante, estime le Canton.