Session d’été - Il faudra payer pour se rendre aux urgences pour un cas bénin

Il faudra bientôt payer une taxe si on se rend aux urgences pour un cas bénin. Le Conseil des États a en effet accepté par 17 voix contre 15 et 2 abstentions, une initiative parlementaire en ce sens de l’ex-conseiller national Thomas Weibel (PVL/ZH). Les sénateurs sont allés contre l’avis de leur commission qui ne voulait pas donner suite, pourtant à l’unanimité, à ce texte. Ils ont validé une proposition individuelle de Jakob Stark (UDC/TH) qui souhaitait le maintenir.

L’initiative entend imposer une taxe de 50 francs pour toute admission aux urgences hospitalières. Cette taxe ne serait pas imputée sur la franchise ou la participation aux coûts. «L’habitude de se rendre de plus en plus fréquemment dans les services d’urgence des hôpitaux y surcharge l’organisation des urgences. Il en résulte un stress inutile pour le personnel médical et des délais d’attente qui pourraient être évités pour les vraies urgences, avec parfois des conséquences potentiellement dangereuses», plaidait le texte déposé en 2017 déjà.