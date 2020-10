Coronavirus«Il faudra penser à reporter les fêtes de fin d’année en juillet-août»

Face à la deuxième vague de Covid-19, les pays européens imposent des mesures de plus en plus strictes. En France, Emmanuel Macron devrait annoncer mercredi soir un nouveau confinement, tandis qu’en Espagne, un nouvel état d’urgence ainsi que des couvre-feux nocturnes ont été mis en place. En Italie, de nouvelles consignes instaurées pour «sauver Noël» ont été accueillies avec colère: des milliers de personnes ont manifesté lundi soir contre la fermeture prématurée des restaurants et des bars.

De son côté, l’Allemagne envisage de nouvelles mesures drastiques, avec fermeture pour un mois des bars, restaurants et installations sportives et culturelles, selon des propositions du gouvernement d’Angela Merkel qui doivent être discutées mercredi avec les régions. En Belgique, où le nombre des contaminations a triplé en cinq semaines, les vacances de la Toussaint ont été prolongées et les écoles contraintes de s’adapter à la forte progression du virus. Invitée de l’émission «Question en Prime» sur la RTBF, une infectiologue belge a d’ailleurs balayé l’hypothèse d’un Noël «normal» cette année, rapporte LaLibre.be.

«Là vous pourrez faire une grande fête dans votre jardin»

Frédérique Jacobs estime en effet que même si les mesures instaurées portaient leurs fruits ces prochaines semaines, les fêtes de fin d’année ne pourraient pas se dérouler de manière conventionnelle. «Avec des rassemblements de toute la famille où l’on mange, on boit, on s’amuse, on donne des cadeaux, on s’embrasse parce que c’est Noël ou la nouvelle année. C’est le genre d’endroit où le virus adore se répartir. Les fêtes de famille sont particulièrement dangereuses», estime la spécialiste.