Trafic routier: Il faudra peut-être réserver pour passer le Gothard

Va-t-on bientôt devoir réserver sa place pour passer le Gothard? C’est en tout cas la volonté du Parlement cantonal d’Uri qui a accepté à l’unanimité une motion en ce sens d’un élu PLR. Dans son texte, Ludwig Loretz, qui n’en peut plus des bouchons à répétition dans la région, propose d’étudier la faisabilité d’un système de créneaux horaires pour franchir le tunnel.

Le député rappelle que l’axe de transit du Gothard dans son canton est régulièrement confronté aux embouteillages, même en dehors des vacances, et que la situation ne va pas en s’améliorant. Des embouteillages qui débordent en outre sur la route cantonale, pour le plus grand malheur des habitants et du tourisme dans la région.